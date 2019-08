Waarschuwing blauwalg in Kleine Rietplas in Emmen

De provincie Drenthe en Waterschap Velt en Vecht waarschuwen voor blauwalg in de Kleine Rietplas in Emmen. De provincie heeft waarschuwingsborden geplaatst.

Zwemmers

Hoewel de blauwalg in kleine concentraties voorkomt, is er toch een beperkt gezondheidsrisico door de aanwezigheid van een drijflaag. Zwemmers kunnen beter uit de buurt van deze (blauw)groene laag blijven. Door wisselende windrichtingen kan de drijflaag zich verplaatsen. Blauwalgen kunnen huidirritatie of maag- en darmstoornissen veroorzaken. De kwaliteit van de overige officiële zwemplassen in Drenthe is op dit moment voldoende. Hier kan gerust worden gezwommen.