Vrouw veroordeeld voor verkeersovertreding met fatale afloop in Gemert

De vrouw botste in september 2018 op De Kampen in Gemert met haar auto op een tegemoetkomende wielrenner. Het slachtoffer overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen. De vrouw verklaarde dat zij vlak voor het ongeluk midden op de weg reed, maar even niet op de weg lette omdat ze een snoepje openmaakte. Toen ze daarna weer op de weg keek, zag ze plots de wielrenner en kon ze hem niet meer ontwijken.

Volgens de officier van justitie reed de verdachte ‘aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend’ en maakte zij zich daarmee schuldig aan een verkeersmisdrijf. De rechtbank kan dat echter niet vaststellen omdat het slachtoffer na het ongeval niet is gehoord en er ook geen getuigen waren. Bovendien is er geen verkeersongevalsanalyse gedaan en bevat het dossier slechts beperkte informatie. Er kan niet worden vastgesteld vanaf welke afstand en hoe lang de vrouw de wielrenner had kunnen zien. Het is volgens de rechtbank mogelijk dat de vrouw alleen een heel kort moment niet oplette. Er is in ieder geval geen sprake van ander verwijtbaar verkeersgedrag.

Geen enkele straf zal het leed van de nabestaanden kunnen verzachten, zo stelt de rechtbank bij het bepalen van de straf. In het voordeel van de vrouw weegt mee dat zij oprecht haar bezorgdheid om het slachtoffer toonde en na diens overlijden haar medeleven betuigde aan de nabestaanden. Het ongeval en de gevolgen daarvan emotioneren haar nog steeds zeer.