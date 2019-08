'Tientallen zwembaden op de vingers getikt wegens gebrekkige hygiëne en veiligheid'

UIt een inventarisatie van RTL Nieuws blijkt dat 129 zwembaden en sauna's in Nederland in de afgelopen drie jaar op de vingers zijn getikt wegens gebrekkige hygiëne en veiligheid.

Dwangsom

Omdat ze steeds weer in de fout gingen, kregen de betreffende zwembaden en sauna's een dwangsom opgelegd. Bij de meeste baden was het probleem dat de waterkwaliteit niet op orde was en daar kunnen zwemmers ziek van worden. De onderzoeksredactie van RTL Nieuws bekeek honderden inspectierapporten en vond in totaal 129 zwembaden, vakantieparkten, sauna's en zorginstellingen die tussen 2016 en 2108 zo'n dwangsom kregen. Het bedrag daarvan kan oplopen tot enkele tienduizenden euro's.

Te veel chloor, zweet en urine

Bij slechte waterkwaliteit was er vooral sprake van te veel chloor, zweet en urine in het zwembadwater en ook werd geconstateerddat er onvoldoende maatregelen werden genomen om ziekteverwekkers uit het water te halen. Een publiek zwembad moet dagelijks meerdere keren het water controleren en moet maandelijks een monster van het water door een onafhankelijk laboratorium laten onderzoeken.

Gezondheidsproblemen

Als de waterkwaliteit in het zwembad niet op orde is, kan dat leiden tot gezondheidsproblemen bij zwemmers. Zo kan te veel chloor in het water leiden tot beschadiging van de luchtwegen, maag-darmkanaal, ogen en huis. En ontlasting in het water kan leiden tot onder meer diarree en buikkrampen. Volgens Marcel Pel van wateradviesbureau Xigna ontstaan veel problemen door gebrek aan kennis