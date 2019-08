Ouders voor rechter vanwege uithongeren Japanse kinderen

Er werd gevreesd voor het leven van de Japanse kinderen, die op 20 juni 2018 in Limburg werden aangetroffen. Ze waren sterk vermagerd. Eén van hen werd zelfs met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht vanwege zeer ernstige ondervoeding. Vandaag zei de deskundige op zitting dat het gebrek aan voeding niet veel langer had moeten duren.

Molenschot

Het gezin met zeven kinderen tussen de 10 maanden en 14 jaar vestigde zich in februari 2018 in Molenschot bij Breda. Ze hadden ieder drie kinderen uit een eerder huwelijk en samen een baby. Na hun komst in Nederland volgden zorgmeldingen. Hulpverlening werd in gang gezet, ondanks de ontkennende houding van de ouders. Op 18 juni 2018 werden de kinderen voorlopig onder toezicht gesteld.

Jongen (12) uit auto gevlucht

In de vroege ochtend van 20 juni reed het gezin richting Duitsland. Tijdens een stop bij een tankstation in Limburg, vluchtte een van de kinderen de bus uit. De 12-jarige jongen werd sterk vermagerd, met vuile kleding en een blauw oog door de politie aangetroffen. Hij gaf (later met een tolk) aan zich zorgen te maken over zijn broertjes en zusjes en verklaarde de auto uit te zijn gevlucht omdat hij het niet langer meer volhield bij zijn ouders.

Uitgemergeld

De ouders werden in eerste instantie aangehouden voor het onttrekken van de kinderen aan het toezicht. Later volgde de veel zwaardere verdenking van poging doodslag. De kinderen moesten vanwege ernstige ondervoeding worden opgenomen in het ziekenhuis. Bij de gevluchte zoon werd zeer ernstig ondergewicht geconstateerd.

Zorgwekkend slechte lichamelijk conditie

Zijn lichamelijke conditie was zorgwekkend slecht; hij had lanugohaar over zijn gehele lichaam, op zijn hoofd broos haar en kale plekken, blauwe plekken in zijn gezicht en de jongen had een trage hartslag wat wijst op uitputting van het lichaam. Ook de andere kinderen vertoonden ernstige gezondheidsklachten zoals een zeer droge huid wat wijst op tekort van eiwitten en vetten, hongeroedeem, blauwe plekken, en een slecht gebit. Alleen de baby en het oudste kind waren in goede gezondheid. Alle kinderen zijn, terug naar familie in Japan gegaan.

Opgesloten en mishandeld

De ouders moesten zich vandaag voor de rechter verantwoorden voor poging doodslag op vijf van de kinderen vanwege de conditie waarin ze werden aangetroffen. Ook zouden een aantal kinderen zijn mishandeld en twee van hen werden in de schuur of slaapkamer opgesloten. De officier van justitie sprak van zeer ernstige feiten. 'Kinderen horen juist in de nabijheid van hun ouders veilig en geborgen te zijn. Zeker nu de kinderen in een volstrekt vreemd land zijn waar zij, behalve hun ouders, nauwelijks een andere sociale omgeving hebben. En waar zij hun weg naar hulpverlening niet kennen.'

'Ouders volledig verantwoordelijk'

Het OM houdt het stel ten volle verantwoordelijk voor hun handelen. 'Weliswaar geldt ook voor verdachten dat zij in een vreemd land waren, en daar mogelijk moeilijkheden door ondervonden, maar in het geval van de ouders is dat hun keuze.' Hij eiste voor de vader 48 maanden detentie omdat hij de kinderen vaker zou hebben mishandeld. De moeder hoorde 46 maanden tegen zich eisen.