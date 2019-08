Aangifte tegen student die levende goudvis in glas bier opdrinkt

De organisaties zullen komende week aangifte doen tegen de betrokken student(en). ''Dit gedrag is buiten alle proporties en hoort niet thuis in een beschaafde samenleving.''



Woordvoerder Saskia Bakker (Vissenbescherming): “Het is bij wet verboden dieren zonder redelijk doel pijn te doen of in hun welzijn te benadelen. Daarvan is hier duidelijk sprake. Een levende vis opdrinken en dit filmen is geen grap; het is wreedheid tegen een dier, nota bene voor de lol en dat is onacceptabel!"



Wreed, afkeurenswaardig en uitermate treurig, zo kwalificeren de dierenorganisaties het gedrag van de Fontys-student die door medestudenten ook nog eens luid werd toegejuicht tijdens zijn actie.



Woordvoerder: “Directeur Piet van Ierland van Fontys Hogeschool verergert de situatie door dit gedrag te bagatelliseren met uitspraken als: “Het hoort er helaas een beetje bij.” Daarmee vergoelijkt en valideert Van Ierland het wangedrag wat uitnodigt tot herhaling.“



De organisaties, bestaande uit de Vissenbescherming, Bite Back en Dierbewustleven, zullen ergens komende dagen aangifte doen. Ook zal Fontys benaderd worden met een verzoek tot het nadrukkelijk afkeuren van dit gedrag, en om maatregelen te nemen ter voorkoming van het gebruik van dieren tijdens introductieweken.