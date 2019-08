Zwaar vervuilde en sterk vermagerde Schotse Collie gevonden

Vervuilde vacht er af

De hond is inmiddels door een trimmer van zijn vervuilde en vervilte vacht verlost. De eigenaar heeft zich gemeld en de collie opgehaald. De inspectiedienst bezoekt deze week de eigenaar om afspraken te maken over de verzorging van het dier, want die is duidelijk niet in orde.

Sterk vermagerd

Bij het dierenopvangcentrum had men, gezien de slechte conditie van de vacht die tot op de huid was vervilt, het idee dat de hond al een tijdje buiten liep. Ze zijn tijdens het verblijf begonnen de hond langzaam meer voer te geven om hem weer een beetje aan te laten komen. Ook is de hond naar de trimmer gebracht om van zijn vieze vacht te worden verlost. Toen werd nog eens extra duidelijk hoe mager het dier was. Een dierenarts heeft de collie onderzocht en gaf aan dat de bodyscore slechts 1 a 2 was van de max 9. Ook bleek dat een van de ogen vies was. Dit moet behandeld worden. Conclusie: deze hond wordt niet goed verzorgd.

Afspraken over betere zorg

Maandagavond heeft de eigenaar zich gemeld en hij heeft dinsdag de hond opgehaald. Uiteraard nadat hij kon aantonen de eigenaar te zijn en de gemaakte kosten te hebben betaald. Ons asiel is dan wettelijk verplicht het dier mee te geven, vandaar ook het inschakelen van de LID.

Nieuwe afspraak

Inspecteurs van de LID zijn later op de dag bij de eigenaar langsgegaan om afspraken over dierenartsbezoek en verzorging te maken. Het bleek een bedrijf te zijn en de eigenaar was niet aanwezig. Er is voor donderdag een nieuwe afspraak gemaakt. Afhankelijk van dit bezoek wordt bepaald of en welke maatregelen opgelegd worden.

Update: Naar de dierenarts

Donderdag 29 augustus zijn inspecteurs van de LID bij de eigenaar van de collie op bezoek geweest om de verzorging van de hond te bespreken. Omdat de eigenaar niet uit eigen beweging naar de dierenarts was gegaan is hem daar nu opdracht toe gegeven. Vervolgens moet hij het behandelplan van de arts opvolgen.

Voedingsplan

In dit geval zal dat waarschijnlijk een voedingsplan en iets voor het vuile oog omvatten. Of hij nu wel naar de dierenarts gaat en of hij de juiste behandeling en verzorging gaat geven wordt uiteraard door de LID gecontroleerd. Doet hij dit niet, dan volgen nieuwe maatregelen. Los hiervan is er proces verbaal opgemaakt tegen de eigenaar voor het verwaarlozen van zijn hond.

Ook schildpadden en vissen

Op het adres van de eigenaar trof de LID ook nog 3 geelwangschildpadden en aquaria met verschillende vissen. Huisvesting en verzorging hiervan was helaas onder de maat. Van de schildpadden is afstand gedaan, deze zijn overgebracht naar een geschikte opvang. Met de vissen moet hij aan de slag, ook hierop wordt gecontroleerd.