Brand op landgoed Haarendael verwoest groot deel van het complex

De brand woedde in het voormalige seminarie op het landgoed. Van het statige landgoed is niet veel meer over en moet als verloren worden beschouwd. Alleen de kapel is behouden gebleven, zo laat de politie weten.

Onderzoek naar oorzaak brand

De brand zou rond 17.45 uur zijn begonnen in het leegstaande pand. Kort voor middernacht werd het sein brand meester zijn gegeven, maar het nablussen zou nog tot diep in de nacht duren. Door de brand werd in een paar uur tijd het hoofdgebouw in de as gelegd. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Of er een verband is tussen de brand die vorige week woedde op het landgoed wordt onderzocht.

Rijksmonument

Landgoed Haarendael is een Rijksmonument uit 1836. Het was een seminarie en diende lange tijd als opleidingsinstituut voor geestelijken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten de Duitsers het pand als gevangenis. Vanaf 1967 kwam het gebouw in het bezit van Stichting Haarendael en werden er mensen met een verstandelijke beperking gehuisvest. Sinds 2012 stond het pand leeg, maar in oktober 2018 werd er nog een drugslab aangetroffen. .

Aanrijding brandweerwagen

Zaterdagavond raakte een personenauto op de N65 in Udenhout nog in botsing met een Eindhovense brandweerwagen, die onderweg was naar de grote brand in Haaren. De bestuurder van de auto werd met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd, de brandweermannen kwamen met de schrik vrij.