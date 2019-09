Bestuurder uit auto geslingerd bij eenzijdig verkeersongeval op snelweg A2 bij Liempde

Een automobilist raakte met zijn voertuig van de weg, werd gelanceerd door de geleiderail en kwam nadat hij over de kop was geslagen in een droge sloot tot stilstand. De bestuurder is hierbij uit het voertuig geslingerd. Omstanders schoten te hulp en waarschuwden de hulpdiensten. Brandweerlieden verleenden eerste hulp totdat medisch personeel ter plaatse was. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig uit de sloot getakeld en afgevoerd. Hoe het ongeval kon plaatsvinden is nog niet duidelijk.