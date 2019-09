Stakende jeugdzorgwerknemers protesteren in Den Haag tegen hoge werkdruk en lange wachtlijsten

Nood is hoog

Het gaat om een landelijke staking, zo meldt de NOS maandag. De jeugdzorgmedewerkers protesteren tegen de personeelstekorten en de lange wachtlijsten waarmee de sector al jarenlang kampt. Een van de jeugdzorgmedewerkers die vandaag naar Den Haag gaat is Gertrud Reinink. De hoge werkdruk is voor haar reden om vandaag het werk neer te leggen. Tegen de NOS zeg ze: 'Ik zie om mij heen collega's omvallen of het werkveld verlaten. En we moeten steeds harder werken.' De staking van maandag is de eerste staking in de jeugdzorg, die sinds 1901 bestaat. Reinink tegen de NOS: 'Dat zegt wel iets. Dat de nood hoog is.'

Problemen begonnen in 2015

Reinink vertelt dat de problemen zijn begonnen in 2015, toen de jeugdzorg van de landelijke overheid werd overgeplaatst naar de gemeentes. En dat ging met een forse bezuiniging gepaard in plaats van met extra financiële middelen. Dit leidde volgens Reinink tot een hogere werkdruk en langere wachtlijsten. Reinink vreest dat de werkdruk alleen maar groter wordt, omdat de jeugdzorg voor jongeren steeds minder aantrekkelijk wordt als werkgever.

950 miljoen euro nodig

De landelijke actie in Den Haag begint om 11,30 uur en wordt georganiseerd door de vakbonden FNV en CNV en door branchevereniging Jeugdzorg Nederland. De actievoerders eisen voor dit jaar 950 miljoen euro van het Rijk. De verantwoordelijke minister Hugo de Jonge heeft al extra miljoenen toegezegd (420 miljoen voor dit jaar), maar dat dat is volgens de bonden niet genoeg. Van de 950 miljoen die voor dit jaar nodig is, is 750 miljoen nodig om de tekorten in de jeugdzorg op te vangen. De resterende 200 miljoen is nodig om voor betere arbeidsvoorwaarden.