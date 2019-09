Astrologie was nog nooit zo populair

Vooral onder jonge hoogopgeleide vrouwen is astrologie populair, ze verdiepen zich in de energie die planeten op mensen, dieren en planten hebben.

Dit blijkt uit onderzoek van de website Mediumchat.nl. Astrologie kan volgens veel jonge afgestudeerde vrouwen gebruikt worden om jezelf beter te leren kennen, grip te krijgen op je leven en ervoor zorgen dat je dichter bij jezelf komt te staan.

Nederlanders steeds openlijker over geloof in astrologie

Amerikaanse filmsterren en zelfs de voormalig president van de Verenigde Staten van Amerika Ronald Reagen en zijn vrouw Nancy Reagen hebben er nooit een geheim van gemaakt dat zij de astroloog Caroll Righter raadpleegden. Prinses Diana van Wales schaamde zich ook niet over haar bezoeken aan een astroloog. Zijn Nederlanders de schaamte nu voorbij?

Best gelezen rubriek: Horoscoop in de krant

Al jaren is de horoscoop rubriek in kranten enorm populair. Duizenden mensen lezen dagelijks in de trein, tram of metro eerst wat er voor hen vandaag in de sterren staat voordat zij het nieuws lezen. De voorspellingen in kranten worden uitsluitend gedaan op basis van de positie van de Zon. Astrologie op basis van een geboortehoroscoop houdt rekening met posities van tien planeten waaronder de Maan.

Invloed van volle Maan

De stand van de Maan heeft invloed op mensen, bij volle Maan slapen mensen slecht, plegen meer mensen zelfmoord, er gebeuren meer ongelukken en bij volle Maan bevallen veel meer vrouwen dan bij andere maanfasen. Volgens psychiaters bestaat ‘maanziek’ en is ‘maanziek’ wetenschappelijk vastgesteld.

Wetenschappers negeren astrologie

Omdat wetenschappers geen verklaringen kunnen geven negeren ze helaas de invloed van de planeten. Er zijn weliswaar bewijzen maar geen verklaringen. Neem bijvoorbeeld de Maan die er de oorzaak van is dat het iedere dag twee keer eb en vloed is. Astrologie is nog niet wetenschappelijk bewezen maar wetenschappers kunnen ook niet hardmaken dat de energie van de planeten onzin is.

Onderzoek slecht slapen bij Volle Maan

Wetenschappers in Zwitserland onderzochten in 2013 slecht slapen tijdens volle Maan. Het resultaat van het onderzoek was dat volle Maan invloed heeft op het in slaap komen. Nog geen jaar later onderzochten ook wetenschappers van het Nijmeegse Donders Instituut de invloed van de Maan op mensen. Zij kwamen tot de conclusie dat juist nieuwe Maan er voor zorgt dat mensen niet kunnen slapen. Twee onderzoeken met verschillende resultaten maar is het niet opvallend dat in beide onderzoeken werd aangetoond dat de energie van de Maan invloed heeft?

Een horoscoop interpreteren

Astrologen hebben een vertrekpunt nodig wanneer ze een horoscoop voor iemand interpreteren. Dat kan het zonneteken zijn, de stand van de Maan, de eclipsen of het aantal planeten in vuur- lucht-, aarde of luchttekens. Iedere astroloog heeft zijn eigen persoonlijke ingang bij het interpreteren van een horoscoop.

Astrologie en de energie van de planeten tijdens geboorte

Ten tijde van een geboorte staat de Zon in een bepaald sterrenteken van de dierenriem (Stier, Kreeft, Vissen, Waterman enz.) De kracht en de energie van de Zon ten tijde van geboorte beïnvloed de persoonlijkheid van een nieuw geborene sterk. Alle planeten zijn vertegenwoordigd in een horoscoop. Sommige zijn aangenaam, andere ongunstig en moeten soms afgeremd worden.

Astrologie bijgeloof of een pleister voor de ziel

Jonge hoogopgeleide vrouwen vertellen dat astrologie niets met geloven te maken heeft. Astrologie is volgens hen praktisch en heeft te maken met het verwerven van kennis en inzichten waardoor men niet doorgaat met het volgen van de ‘verkeerde weg.’