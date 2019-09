Nieuwe aanhoudingen in liquidatie-onderzoek Caloh Wagoh

Opnieuw zijn verdachten aangehouden in het onderzoek naar (opdrachten tot) liquidaties door motorclub Caloh Wagoh. In Nederland werden dinsdag drie mannen aangehouden, in Spanje en op Sint-Maarten werden eerder ook al twee verdachten opgepakt op verzoek van het Haagse OM.

ankzij goede samenwerking met de buitenlandse autoriteiten kon op Sint-Maarten een 34-jarige man worden aangehouden, en in Spanje een 36-jarige man. Beiden hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Deze mannen zouden verschillende opdrachten tot liquidaties hebben gegeven aan een eerder opgepakt kopstuk van motorclub Caloh Wagoh.

Dit kopstuk zou enkele opdrachten vervolgens hebben uitgezet bij drie leden van de motorclub die dinsdag zijn aangehouden in Nederland: een 37-jarige man uit Rijswijk, een 32-jarige man uit Den Haag en een 52-jarige man uit Den Haag. De vijf verdachten zouden zich volgens het Openbaar Ministerieschuldig hebben gemaakt aan (uitlokking van) (poging) moord dan wel het (mede)plegen van voorbereidingshandelingen daartoe.

Nadere toelichting

Om welke zaken het precies gaat, daarover kan het Openbaar Ministerie op dit moment nog geen mededelingen doen. De verdachten zitten vanwege het onderzoek vast in alle beperkingen. Het is de intentie van het Openbaar Ministerie om deze zaken te voegen bij een reeds geplande pro-formazittingop 4 oktober en dan een nadere toelichting te geven.

De drie verdachten die dinsdag in Nederland zijn aangehouden, worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de Rechtbank Midden-Nederland. Wanneer de verdachten die in het buitenland zijn aangehouden naar Nederland komen, is nog niet bekend.

Nieuwe pro-formazitting

Op vrijdag 4 oktober is een nieuwe pro-formazitting van de Rechtbank Midden-Nederland in de extra beveiligde zittingszaal van het Justitieel Complex Schiphol met alle verdachten die dusver zijn aangehouden in de verschillende (deel)onderzoeken.

Naast bovengenoemde vijf verdachten zijn dat twee kopstukken van de motorclub Caloh Wagoh, twee verdachten van het plegen van een liquidatie in Breukelen (een derde verdachte in deze zaak is op vrije voeten), twee verdachten van betrokkenheid bij een liquidatie in Den Haag, een verdachte van een beschieting in Doorn en een verdachte van betrokkenheid bij een liquidatie in Rotterdam.