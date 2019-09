Verzet tijdens aanhouding in Breda

Agenten hebben dinsdagochtend 3 september een 19-jarige verdachte aangehouden op de Slingerweg in Breda. De man verzette zich hevig bij zijn arrestatie.

Dinsdagochtend rond 09.00 uur kwam er een melding binnen bij de meldkamer van een agressief persoon. Toen agenten ter plaatse kwamen troffen zij een gebroken glazen toegangsdeur aan die door de Bredanaar kapot was gegooid. Het bevel van een agent om te gaan liggen werd door de verdachte genegeerd. De agenten wilden de jongen aanhouden, hij verzette zich echter hevig tijdens zijn arrestatie.

Tijdens het plaatsen van de verdachte in het surveillance voertuig bleef hij zich verzetten. Hij is overgebracht naar het politiecellencomplex, waarbij hij zich nog steeds bleef verzetten. De man is aangehouden voor vernieling en bedreiging.