OM: waardebon voor een pony niet toegestaan

Tijdens de jaarlijkse paardenmarkt in Alblasserdam is op 24 juli door de Stichting Comité Paardenmarkt Alblasserdam, uit handen van burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam, een waardebon van 450 euro ten behoeve van de aanschaf van een pony uitgereikt aan de winnares van een loterij. Deze uitreiking heeft er voor gezorgd dat er zowel tegen de burgemeester alsook tegen de Stichting aangifte is gedaan voor het overtreden van het verbod op gebruik van een dier als prijs.