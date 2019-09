Minister Grapperhaus wil dat politieagenten worden uitgerust met een taser

Tijdens een debat in de Tweede Kamer liet minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) donderdag weten dat hij er een voorstander van is dat politieagenten een stroomstootwapen bij zich gaan dragen.

Grapperhaus; 'Ik ben ervan overtuigd dat het een goede zaak is dat het wapen er komt, maar we moeten het wel zorgvuldig doen.' Volgens de minister past de taser in de uitrusting van de agent en is het een middel dat goed past tussen de wapenstok en de politiehond. De minister stuurt zijn besluit in november naar de Tweede Kamer. Dit meldt de NOS donderdag.

Erik Akerboom, de korpschef van de Nationale Politie eiste donderochtend in De Telegraaf dat agenten een stroomstootwapen mogen gaan gebruiken. Dit naar aanleiding van een incident dat afgelopen vrijdag in Rotterdam plaatsvond, waarbij een agent bewusteloos werd geslagen door een deelnemer van een trouwstoet.

In Rotterdam, Zwolle en Amersfoort hebben politieteams met het wapen geëxperimenteerd. Grapperhaus heeft het kenniscentrum WODC onderzoek laten doen naar de gezondheidsrisico's van het stroomstootwapen. Die zijn volgens de minister te overzien.