Middelbrand in woningcomplex Mallejan in Best

Best In woningcomplex Mallejan aan de Veldweg in Best heeft donderdagmiddag een brand gewoed.

De brandweer rukte uit met twee bluswagens en een watertankwagen. De brandweerlieden hadden de brand snel onder controle, maar waren wel enige tijd bezig met blussen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De brand was ontstaan in een van de appartementen. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.