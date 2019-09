Eis van tbs tegen man die zoon met zwaard ombracht

Vrijdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland voor de rechtbank in Arnhem tbs met dwangverpleging geëist tegen een 41-jarige man uit Arnhem die er van wordt verdacht dat hij zijn 12-jarige zoon met een zwaard heeft doodgestoken. 'Dat gebeurde op 22 december vorig jaar in een woning aan de Dragonstraat in Arnhem', zo meldt het OM vrijdag.

Vijf steekwonden overleden 12-jarige

De man is die dag thuis, samen met zijn zonen van 12 en 15. Hij vraagt de beide jongens om bij hem te komen, waarna hij plotseling een zwaard pakt en een stekende beweging naar de 15-jarige maakt. Er ontstaat een worsteling, waarna de oudste jongen op een gegeven moment naar buiten weet te vluchten. De man brengt vervolgens zijn jongste zoon met meerdere steken om het leven. Uit onderzoek blijkt later dat de jongen vijf steekwonden heeft, waarvan twee dodelijk.

Achter 15-jarige zoon aan met zwaard

Na het neersteken van de 12-jarige jongen komt de man achter de 15-jarige aan naar buiten. De man rent achter de jongen aan met het zwaard geheven boven zijn hoofd. Op een gegeven moment gooit de man uit eigen beweging het zwaard weg. Even later wordt hij door de politie aangehouden.

Doodslag

Volgens de officier van justitie heeft de man opzettelijk zijn 12-jarige zoon van het leven beroofd. Zij acht doodslag daarom wettig en overtuigend bewezen. Daarnaast kan volgens de officier poging doodslag wettig en overtuigend worden bewezen, gezien de stekende beweging die verdachte naar de 15-jarige jongen heeft gemaakt.

Zwaard weggegooid

Tot slot acht de officier bedreiging wettig en overtuigend bewezen. De man heeft zijn oudste zoon achtervolgd, waarbij het leek alsof hij hem ook wilde doden. Omdat de man het zwaard daarna heeft weggegooid, kan er geen sprake zijn van poging doodslag, aldus de officier.

OM: 'geen psychose'

Volgens deskundigen verkeerde de man ten tijde van het plegen van de delicten in een psychose. De delicten kunnen daarom niet aan verdachte worden toegerekend. De officier van justitie gaat hier in mee. Zij eist daarom tbs met dwangverpleging. Volgens de officier is vast komen te staan dat de man een langdurige behandeling in een kliniek nodig heeft.

'Gruwelijke manier'

'Verdachte heeft een einde gemaakt aan het korte leven van zijn zoon. Hij heeft de familie zo veel leed toegedaan. Het slachtoffer is op een gruwelijke manier om het leven gebracht. Dit valt niet te bevatten, niet te vergelden', zei de officier op zitting. 'Een langdurige behandeling zal er voor moeten zorgen dat verdachte nooit meer zoiets kan doen.'