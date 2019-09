'Kofferbakoverleg' levert vuurwapen op

In een veiligheidsrisicogebied waar preventief fouilleren is toegestaan, gaf het gedrag van drie mannen bij een auto genoeg aanleiding om het gesprek met ze aan te gaan. Agenten fouilleerden donderdagavond rond 23.00 uur de drie en doorzochten de auto. In de kofferbak waarvan de achterklep openstond, lagen verschillende spullen. In een zwarte sporttas zat tussen de kledingstukken een revolver. De drie mannen, een van 44 uit Haaksbergen en twee (25 en 30 jaar) zonder vaste woon- en verblijfplaats, zijn aangehouden. De rechercheurs verhoren de verdachten vandaag enonderzoeken van wie het vuurwapen is.