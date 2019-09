Verdachte van wurging aangehouden

Zaterdagochtend 7 september zijn agenten naar de Oude Bredasebaan gegaan voor een melding van een mogelijke verwurging. Het slachtoffer is gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Er is één verdachte aangehouden. De politie zoekt getuigen van dit incident.

Rond 11.45 uur zijn agenten ter plaatse gegaan en troffen zij daar een 21-jarige man uit Oosterhout aan, die rode striemen in zijn nek had. Hij verklaarde dat hij op een bankje zat met twee anderen en dat toen een man hem van achteren benaderde. Die man zou vervolgens geprobeerd hebben hem met een koord te wurgen.

Agenten zijn ter plaatse gaan zoeken en troffen inderdaad in de omgeving het mogelijk gebruikte koord aan welke is veiliggesteld voor verder onderzoek. Diverse eenheden zijn gaan zoeken naar de dader. Er is aan de Oosterhoutseweg in Teteringen een 24-jarige man uit Oosterhout als verdachte aangehouden die voldeed aan het doorgegeven signalement. Hij is overgebracht naar het politiecellencomplex.