Politie test met succes dronedetectie bij Wereldhavendagen

Afgelopen zondag heeft de politie bij de Wereldhavendagen in Rotterdam met succes dronedetectie apparatuur ingezet. 'Een drones is in beslag genomen en tegen de vlieger is proces-verbaal opgemaakt', zo laat de politie maandag weten.

Geheugenkaartje drone

Omstreeks 14.15 uur zag de politie met de detectieapparatuur een drone opstijgen bij Charloise Hoofd. Agenten troffen daar de dronevlieger even later nog aan. De 39-jarige vlieger uit Amsterdam is proces-verbaal aangezegd wegen het onrechtmatig vliegen binnen het gecontroleerde luchtruim van Rotterdam-The Hague Airport, het vliegen boven havengebieden en het vliegen met een drone, zonder dat hij deze in zicht heeft. Het geheugenkaartje van de drone is in beslag genomen. De luchtvaartpolitie van de Landelijke Eenheid handelt de zaak verder af.

Test

De Landelijke Eenheid test momenteel verschillende dronedetectiesystemen. Na de testperiode wordt gekeken welk systeem het meest geschikt is voor de werkzaamheden van de politie.