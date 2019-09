2 Giraffen in 1 weekend geboren in Beekse Bergen

Grootste aantal giraffen in Europa

Na de geboorte van giraffe Natasja op 20 augustus en van Jacques en Max afgelopen weekend komt het cijfer van de totale populatie giraffen nu op 38. Beekse Bergen heeft daarmee de grootste populatie giraffen in Europa, verdeeld over een aantal groepen. Voor Beekse Bergen is dit een absolute verrijking in het kader van het Europees fokprogramma.

Jacques Kaandorp

“Na bijna 40 jaar onze dierenarts geweest te zijn, neemt Jacques Kaandorp afscheid om met pensioen te gaan. We vonden het als vanzelfsprekend om een van zijn favoriete dieren naar hem te vernoemen.” aldus Rens Willemsen, General Manager Safaripark Beekse Bergen. Nederland heeft Jacques Kaandorp goed leren kennen en hem jaren in actie gezien in de TV-serie, ‘Komt een Aap bij de Dokter’. Daarnaast wordt Jacques binnen zijn vakgebied internationaal alom gerespecteerd en heeft hij verschillende onderscheidingen mogen ontvangen als waardering voor zijn werk. Zijn vrouw Christine neemt het stokje over, samen met Fokko Klip.

Grote jongens

Giraffe Jacques heeft een hoogte van 1.70 meter en weegt ongeveer 45 kilo. Zijn halfbroer Max is een stuk groter en is met zijn 1.90 meter hoog en 50 kg zwaar een flinke jongen te noemen. Jacques valt tussen zijn groepsgenoten op, omdat hij heel erg mooi licht van kleur is.

Giraffen drinken het eerste jaar melk bij hun moeder, daarnaast beginnen ze ook al snel andere voeding te eten. Dat hebben ze nodig om gemiddeld 4 centimeter per week te groeien.