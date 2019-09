Het was een drukke zomer voor de ANWB Alarmcentrale

De ANWB Alarmcentrale heeft een drukke zomer achter de rug. Vakantiegangers meldden zich bij de Alarmcentrale met persoonlijk leed of letsel of maakten melding van problemen met auto, camper of caravan.

De centrale ontving zo'n 600.000 telefoontjes uit binnen-en buitenland. Dat aantal is gelijk aan dezelfde periode vorig jaar. Steeds meer ANWB-leden melden autopech via de Wegenwacht-app. Van de in totaal 23.000 app-meldingen komt zo’n 10% uit het buitenland.

De button ‘Vind mijn locatie’ blijkt voor veel vakantiegangers een uitkomst. Het is in het buitenland namelijk vaak moelijk uit te leggen waar je staat. Medewerkers van de alarmcentrale sturen een internetlink waarmee de pechlocatie eenvoudig is te bepalen. Een stuk duidelijker dan ‘ik sta op de A3 tussen Keulen en Frankfurt (afstand 190 km) bij een groot reclamebord’.

Er was dit jaar een aantal hulpverleningen waarbij dieren bij betrokken waren; zo was er een pechgeval met een camper in Zwitserland waarbij vervangend vervoer moest worden geregeld voor een achttal forse honden en hun eigenaren. Ook was er een aanrijding van een caravan van een echtpaar met zeven honden in Litouwen. De alarmcentrale wordt er vaker mee geconfronteerd dat vakantiegangers hun huisdier mee op reis nemen.

De Alarmcentrale zo’n 5.000 keer door vakantiegangers uit verschillende landen gebeld voor een lekke band. In ongeveer helft van de gevallen had de vakantieganger geen reservewiel.