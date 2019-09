Dreigend tekort aan drinkwater uit de Maas

Er dreigt hierdoor een tekort aan drinkwater voor miljoenen Nederlanders. Daarvoor waarschuwen drinkwaterbedrijven rond de rivier, verenigd in RIWA-Maas in dagblad Trouw.

De bedrijven luiden de noodklok, omdat in periodes van droogte de rivier te kwetsbaar is voor drinkwatervoorziening. Voorzitter Wim Drossaert van RIWA-Maas in de krant: 'Het is wachten op een moment dat er onvoldoende water uit de kraan komt.'

Er zijn bijna vie miljoen mensen, boeren en bedrijven in voornamelijk Zuid-Holland, Zeeland en een beetje in Limburg afhankelijk van de Maas voor hun kraanwater. Ook voor drie miljoen Belgen is de Maas de bron voor hun drinkwater. Het aantal klanten groeit nog, terwijl de hoeveelhied water door de droogte daalt.

De rivierwaterbedrijven laten van zich horen, omdat droogtemaatregelen die stroomopwaarts worden genomen hun problemen vergroten. Ze pleiten daarom voor grensoverschrijdend overleg rond de Maas, over waterbeschikbaarheid en -verdeling.