Sterke daling afval synthetische drugs

Dat blijkt uit een landelijk overzicht over productie- en opslaglocaties en dumplocaties van synthetische drugs. Uit het overzicht blijkt verder dat de politie in de eerste zes maanden nagenoeg evenveel productie- en opslaglocaties voor synthetische drugs ontdekte als in dezelfde periode in 2018.

De rapportage biedt een overzicht van de productielocaties, opslaglocaties en dumplocaties van synthetische drugs, precursoren en nieuwe psychoactieve stoffen per provincie, per eenheid in Nederland. Het landelijk overzicht synthetische drugs is de Nederlandse bijdrage aan ERISSP, de European Reporting on Illicit Synthetic Substance Production.

Productielocaties

De spectaculaire daling van het aantal dumpingen, terwijl het aantal productie- en opslaglocaties nagenoeg hetzelfde is gebleven, noemt Max Daniel opvallend. Hij is portefeuillehouder Drugs bij de politie. Een verklaring is volgens hem dat we meer opslag van afval zien in de gebruikte productielocaties, zoals in containers, vaten, mestputten, etc.

Meer lozingen in riolen, putten en oppervlaktewateren geeft Daniel als een andere belangrijke reden voor de daling van het aantal dumpingen. Het aantal gevonden productieplaatsen van synthetische drugs blijft nagenoeg gelijk. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar. Ook in het aantal opslaglocaties is weinig veranderd: een lichte daling ten opzichte van vorig jaar.

Onderzoek naar geldstromen

De bestrijding van drugshandel en -productie krijgt de komende jaren meer prioriteit. De politie gaat flink investeren in haar expertise op het gebied van synthetische drugs en haar informatiepositie. Bovendien richten onderzoeken zich behalve op productie- en opslaglocaties, vaker op opdrachtgevers, cruciale facilitators en geldstromen.

Nederland is ten aanzien van synthetische drugs een productieland voor de rest van de wereld. De politie intensiveert daarom de samenwerking met haar internationale partners om gezamenlijk een vuist te kunnen maken in de internationale drugsbestrijding. ‘Op lange termijn werkt alleen een gezamenlijke aanpak’, aldus Max Daniel. ‘Om deze vorm van criminaliteit aan te pakken, moeten we als één overheid optrekken en criminelen van alle kanten aanpakken, via strafrecht, bestuursrecht en fiscaal recht.’