Lading 'spinnenvangers' blijkt ook 70 kilo coke te bevatten

De politie heeft op 22 augustus in Ridderkerk een 57-jarige inwoner uit de plaats aangehouden voor betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen naar Engeland. In Nederland zijn in andere pallets met als deklading ‘spinnenvangers’ ongeveer 70 kilo cocaïne aangetroffen.

Engelse politie

Op 21 augustus meldde de Engelse politie aan de Landelijke Eenheid dat bij een transport uit Nederland in een pallet met als deklading ‘spinnenvangers’, 45 kilo heroïne was aangetroffen. Daarbij werden twee mannen uit de plaats Milton Keynes aangehouden.

Champions League DVD's

Vervolgens stelde de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid onder het gezag van het Landelijk Parket een onderzoek in naar de Nederlandse afzender van de partij. Het spoor leidde daarbij naar Dordrecht waar de politie twee pallets aantrof die gereed stonden voor transport naar Engeland. Na onderzoek bleek dat in deze pallets in totaal ongeveer 70 kilo cocaïne was verstopt.

Deklading spinnenvangers en Champions League DVD’s

Op de ene pallet werd als deklading spinnenvangers gebruikt en op de andere Champions League DVD’s. De afzender bleek gevestigd in Ridderkerk en buiten het bedrijfspand trof de politie een man aan met een vuilniszak vol met soortgelijke DVD’s als de deklading bij de transporteur. De man is hierop aangehouden. In Engeland is in verband met deze partij daarna nog een man uit Hertford aangehouden.

90 dagen langer vast

De raadkamer van de rechtbank heeft inmiddels de gevangenhouding van de Nederlandse verdachte bevolen voor een periode van 90 dagen.