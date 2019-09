Ongeval op A2 bij Boxtel

Beide voertuigen liepen flinke schade op. Bij het ongeval is één persoon met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft een voertuig geborgen, het andere voertuig kon onder politie begeleiding verder rijden. Over de toedracht van het ongeval is bij ons niets bekend.