Arrestatieteam valt woning op Amsterdam IJburg binnen

Nadat een arrestatieteam de woning was binnengegaan, kwam even later een agent samen met een geboeide man naar buiten. De man had een zwarte blinddoek om. Dit meldt NH Nieuws donderdagavond.

De politie wil nog niet veel over de zaak kwijt. Een woordvoerder laat weten dat de inval te maken heeft met een lopend onderzoek.