Man haalt blindengeleidehond uit water maar valt er zelf in

De hulpdiensten zijn vrijdagmiddag uitgerukt voor een persoon te water in de Essche Stroom nabij de Halderse Akkers in Sint-Michielsgestel. De persoon is door omstanders uit het water gehaald nog voor aankomst van de hulpdiensten.

Blindengeleidehond

Ter plaatse bleek dat een blindengeleidehond in het water was gesprongen. Toen de man hem uit het water wilde tillen viel hij zelf in het water. De man is met de ambulance meegenomen en naar het ziekenhuis overgebracht. De hond werd elders opgevangen. Brandweerduikers, die in eerste instantie ook werden gealarmeerd, zijn niet meer ter plaatse geweest.