Bij brand omgekomen jongens sliepen op eerste verdieping houten chalet

Kinderen sliepen op eerste verdieping

Op zaterdag 13 september 2019 om 23.45 uur kwam de melding binnen bij het Operationeel Centrum van een brand. Aan de Daesdonckseweg zou een woning in brand staan. De hulpdiensten spoedden zich massaal naar die locatie. Het ging om een houten chalet in een bosperceel die alleen te bereiken was via een onverharde weg. Toen de politie als eerste ter plaatse kwam werd al snel duidelijk dat er twee kinderen op de eerste verdieping van de woning sliepen en mogelijk niet naar buiten waren gekomen. De bewoonster van de woning had samen met een ander kind wel naar buiten kunnen vluchten.

Hevige brand

De chalet stond zodanig in brand dat de agenten niet meer naar binnen konden. Ook de brandweer, die een minuut later arriveerde konden de woning niet meer betreden. Ze begonnen meteen te blussen. Er was nog even de hoop dat de kinderen uit de woning gevlucht waren en de omgeving werd afgezocht met politiehonden. Maar die hoop was van korte duur want korte tijd later werd de gruwelijke waarheid duidelijk toen brandweermannen twee stoffelijke overschotten troffen op de eerste verdieping. De kinderen, twee jongens, hadden de brand niet overleefd.

Hulpdiensten

Er kwamen verschillende brandweerwagens en ambulances ter plaatste. De omgeving werd afgezet door meerdere politie-eenheden en op een nabij gelegen grasveld was een trauma helikopter geland om bijstand te verlenen. De bewoonster van het pand, de oma van één van de slachtoffers, was gewond geraakt. De vader van dat kind, die in een andere chalet sliep, had nog geprobeerd naar binnen te gaan. Dat was niet meer mogelijk, hij heeft daarbij brandwonden opgelopen. Ook de moeder sliep in dat chalet. Deze familie komt uit Rotterdam. De ouders van het andere kind, die in de omgeving wonen, waren ook ter plaatste. Medewerkers van de ambulancedienst en toegesnelde familieleden ontfermden zich over de twee gewonden en de andere familieleden. Iedereen werd of naar een ziekenhuis gebracht of heeft op een andere wijze lichamelijk of psychische zorg aangeboden gekregen.

Onderzoek

Hoewel er geen aanwijzingen zijn van een strafbaar feit of verwijtbaar gedrag heeft de politie toch een onderzoek ingesteld. Dat wordt altijd gedaan als er sprake is van een niet natuurlijke dood, in dit geval als iemand overlijdt aan een ongeval. Dat onderzoek bestaat onder andere uit een forensisch onderzoek op de plaats van het incident als dat mogelijk is, een schouw van de twee lichamen en een tactisch onderzoek door de recherche. Hierbij worden de direct betrokkenen gehoord en eventueel getuigen. Om begrijpelijke redenen is het de komende tijd niet mogelijk om de direct betrokkenen te horen. Het onderzoek zal dan ook minimaal enkele weken in beslag gaan nemen. De burgemeester is op de hoogte gebracht en er zal ook contact gezocht worden met de scholen waar de twee jongens op zitten.