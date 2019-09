Auto tegen woning, buurman vindt vuurwapen in prullenbak na toiletbezoek

Zaterdagavond heeft de politie drie personen aangehouden nadat een auto tegen een huis reed aan de Zwolseweg in Heerde. Een buurman vond na toiletbezoek van twee inzittenden van de auto een vuurwapen in de prullenbak van zijn toilet.

Tegen woning gereden

Agenten kregen zaterdagavond rond 21.00 uur de melding dat er een auto tegen een huis zou zijn aangereden. Bij aankomst van de politie werden drie personen aangetroffen. De bestuurder, een 18-jarige man uit Dordrecht, is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag. Tevens werd bij hem een mes aangetroffen. De bestuurder is gecontroleerd op het gebruik van alcohol op drugs. Hieruit bleek dat hij niet onder invloed was.

Vuurwapen na toiletbezoek

Na toiletbezoek van de twee andere inzittenden, een 19-jarige vrouw uit Zwijndrecht en een 17-jarige man uit Den Haag, bij een buurtbewoner, trof de buurtbewoner een vuurwapen aan in de prullenbak van het toilet. Hierop zijn ook zij aangehouden voor vuurwapenbezit.

Vijf inzittenden

Volgens getuigen zouden er mogelijk vijf inzittenden in de auto hebben gezeten. De identiteit van de twee personen die zouden zijn weggerend, is bekend. Zij lijken niets met het incident van doen te hebben. Alle drie de verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau en ingesloten. Zij zitten nog vast. De politie onderzoekt de zaak.