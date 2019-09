Brandweer assisteert ambulancepersoneel bij gewonde vrouw

De hulpdiensten werden zondagmiddag gealarmeerd voor een gewonde vrouw in natuurgebied de Kampina bij Boxtel.

Assistentie door brandweer

Omdat de ambulance het bosgebied niet in kon werd de brandweer ter assistentie gevraagd. Brandweerlieden gingen na overleg met de ambulancedienst in teams te voet het bosgebied in op zoek naar de gewonde vrouw.

Poort geopend

Toen deze werd gelokaliseerd werd door de brandweer een poort geopend zodat men met de ambulance het slachtoffer kon bereiken. Over de aard van de verwondingen van het slachtoffer is niets bekend.