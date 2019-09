Drie jongeren neergestoken in park in Breda

Zondagavond zijn in het Westerpark in Breda drie personen gewond geraakt nadat zij door een in donker gekleed persoon zijn neergestoken. Dit meldt de politie zondagavond.

Traumahelikopter

Het gaat om twee jongens en een meisje. De politie en andere hulpdiensten zijn massaal ter plaatse gekomen voor hulp en onderzoek. Ook landde er een traumahelikopter met aan boord een Mobiel Medisch Team (MMT).

Ziekenhuis

Het park waar het steekincident zich afspeelde ligt aan de Argusvlinder en wordt vaak door jongeren bezocht. Eén van de gewonden jongens is onder begeleiding van de MMT-arts in de ambulance met spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam overgebracht. De twee anderen zijn naar een ziekenhuis in Breda gebracht. De dader is gevlucht. De politie is op zoek naar hem.