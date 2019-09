Hulpdiensten rukken massaal uit voor reanimatie hij Wereldhuis in Boxtel

Wegens drukte in omgeving werd ook de traumahelikopter gealarmeerd welke zelfs voor de ambulances ter plaatse was. Naast de ambulancedienst kwamen ook de brandweer en politie ter plaatse. De traumahelikopter landde in een weiland op steenworp afstand van het Wereldhuis. Het hele geheel trok veel bekijks, het was immers niets anders dan sirenes die weerklonken door de Boxtelse straten evenals de helikopter die lokaal laag overvloog. Over de medische toestand van de patiënt is niets bekend. Nadat de hulpdiensten weer vertrokken, ging ook het massaal toegestroomde publiek weg.