Terugloop defensiepersoneel neemt af

In 2017 vertrokken ruim 4,5 duizend personeelsleden bij Defensie. Met een instroom van ruim 4,2 duizend personen in hetzelfde jaar kent Defensie een teruglopend personeelsbestand. Wel is de afname in 2017 kleiner dan in de twee jaren daarvoor. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS naar defensiepersoneel, bekostigd door het ministerie van Defensie.

In het onderzoek zijn de personeelsstromen bij Defensie tussen 2015 en 2017 onder de loep genomen. Hierbij is gekeken naar de werksituatie van instromers in het jaar voordat zij instroomden, en bij uitstromers naar de werksituatie aan het eind van het jaar waarin zij uitstroomden. Cijfers over 2018 zijn nog niet beschikbaar.

De netto-uitstroom was in 2015 met ruim 1,5 duizend personen het grootst. In 2017 was het verschil tussen de in- en uitstoom afgenomen tot ruim 300 personen.

In 2017 telde Defensie bijna 54 duizend personeelsleden. Twee derde van hen is militair. Burgers maken 27 procent uit van het personeelsbestand; zij werken bijvoorbeeld op het ministerie als beleidsmedewerker. De overige 8 procent is reservist, en wordt vooral ingezet als er extra personeel nodig is.

Grootste groep instromend burgerpersoneel bestaat uit oud-militairen

Instroom van burgerpersoneel kwam in bijna 4 op de 10 gevallen vanuit Defensie zelf; dit waren voornamelijk militairen die een burgerfunctie gingen vervullen. Daarnaast stroomde een deel van het burgerpersoneel in vanuit een opleiding.

Het grootste deel van de militairen (54 procent) die in 2017 instroomden bij Defensie, kwam vanuit een opleiding. Een op de drie militairen maakte de overstap vanuit een baan in de marktsector. Driekwart van deze laatste groep kwam vanuit de sector handel, vervoer en horeca of uit de zakelijke dienstverlening.

Meer dan helft vertrekkende militairen naar marktsector

Van de militairen die Defensie in 2017 hebben verlaten, is 51 procent terecht gekomen in de marktsector. Rekening houdend met de grootte van de sectoren kwamen militairen relatief vaak in de bouwnijverheid en de zakelijke dienstverlening terecht. Voor het burgerpersoneel was het pensioen de grootste uitstroompost.

Bijna 10 procent van zowel militairen als het burgerpersoneel kwam bij een andere tak van de overheid terecht na vertrek bij Defensie. Burgerpersoneel komt het vaakst terecht bij de rijksoverheid. De meeste militairen die uitstroomden naar de overheid gingen bij de politie werken. Van de totale groep uitstromende militairen kwam iets minder dan 4 procent terecht bij de politie.