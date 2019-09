Minister Defensie maakt militair modestatement op Prinsjesdag

Een stijlvolle jurk gemaakt van een patchwork van stukjes uniform van de 4 krijgsmachtdelen. Prinsjesdag is bij uitstek de gelegenheid om in een bijzondere creatie voor de dag te komen. En dat is precies wat minister Ank Bijleveld-Bijleveld vandaag doet met haar modestatement.

Bijleveld: “Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding. We staan stil bij de bevrijders van toen, maar ook bij de militairen die sindsdien voor onze vrede en veiligheid helpen zorgen. De outfit is een eerbetoon aan hen. Het is ook een statement om te laten zien hoe Defensie zich inzet voor hergebruik van oud-defensietextiel en duurzaamheid in het algemeen.”

Maar de creatie bevat meer symboliek. Zo is het hoedje een ode aan 75 jaar vrouwen bij de krijgsmacht. In 1944 traden namelijk de eerste vrouwen toe tot de krijgsmacht.

Zowel de jurk, als het hoedje en de handtas zijn gemaakt van verschillende kledingstukken en afgeschreven stoffen. Die is bijvoorbeeld van Defensiekleding die vanwege slijtage retour is genomen. Ook zijn er knipresten gebruikt van maatkleding van de kleermakerij van het Kleding- en Persoonsgebonden Uitrusting-bedrijf (KPU) van Defensie.

Het hoedje is gemaakt door Hassing, de leverancier van alle militaire hoofddeksels. Daisy van Groningen ontwierp en maakte de outfit. Zij werkt als materiedeskundige bij het KPU-bedrijf. Haar taak bestaat onder meer uit het ontwerpen van kleding, die in een later stadium weer gemakkelijk te recyclen of hergebruiken is.