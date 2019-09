Bedrijf vindt 76 kilo harddrugs in vrachtauto en belt politie

Afgelopen maandag kreeg de politie een melding van een bedrijf die een aantal verdachte pakketten had aangetroffen in een van hun vrachtwagens. Na controle door de politie bleken de pakketten een grote hoeveelheid harddrugs te bevatten. 'Het gaat om ongeveer 76 kilo harddrugs', zo meldt de politie woensdag.

Recherche

Het bedrijf waar de vrachtauto van is, vond in het voertuig een aantal verdachte pakketten en belde de politie. De recherche heeft onderzoek gedaan bij de vrachtauto die op bedrijventerrein Harselaar stond. In de pakketten bleek drugs te zitten. Deze zijn gewogen en het bleek om zo’n 76 kilo harddrugs te gaan. De drugs zijn vervolgens meegenomen en vernietigd.

Bedrijf niet betrokken

Uit onderzoek is gebleken dat het bedrijf waar de vrachtauto van is niets te maken heeft met de drugs. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.