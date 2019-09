Breda start eind 2020 praktijkproef met eerste zelfrijdende, elektrische deelauto

Eind 2020 start in Breda een praktijkproef met de eerste zelfrijdende, elektrische deelauto in Nederland. De auto - de Buurauto-NOOM - gaat in één straat binnen de wijk ‘de Drie Hoefijzers’ rijden.

App

Bewoners van de wijk kunnen de auto op afstand bestellen via een app, waarna de auto zelfstandig komt voorrijden. In de uiteindelijke situatie kan de gebruiker met de deelauto vervolgens naar elke gewenste bestemming rijden zoals met een normale auto. Het gaat om een praktijkproef van in eerste instantie acht maanden.

Toezicht steward

De Buurauto-NOOM rijdt vanaf een vaste plek in de straat autonoom tot aan de voordeur van de gebruiker. Tijdens deze praktijkproef gaat de auto een route van maximaal 300 meter afleggen met lage snelheid en met toezicht door een steward. De wijk ‘de Drie Hoefijzers’ in Breda is aangewezen als een representatieve testomgeving.

Buurauto-NOOM

De Buurauto-NOOM is ontstaan uit een initiatief van Buurauto-oprichter Johan Janse. Janse: 'De Buurauto-NOOM staat aan de rand van de wijk en komt volledig zelfstandig naar de voordeur gereden. Zo heb je wel de auto wel bíj de deur, maar niet vóór de deur. Woonwijken worden hierdoor weer groener en mooier, doordat er minder ‘blik’ in de straat staat.' Deze proef met een zelfrijdend voertuig in een woonwijk is uniek in Nederland. 'Technisch kan er al veel met zelfrijdende voertuigen, maar er is nog nooit getest in een woonwijk met echte gebruikers,' aldus Janse.

Tekentafel en praktijk

Christophe van der Maat, gedeputeerde Mobiliteit: 'Zelfrijdende auto’s zijn wat ons betreft de toekomst, zowel op snelwegen als in woonwijken. Maar voordat die zelfrijdende auto echt onze functie als chauffeur over gaat nemen, moeten de technieken eerst in de praktijk getest worden. Is wat op de tekentafel bedacht wordt ook veilig en toepasbaar? En minstens zo belangrijk: hoe reageert de omgeving en wat verwachten gebruikers? In het programma SmartwayZ.NL stimuleren we nieuwe ontwikkelingen met autonoom rijden en bieden wij de ruimte om in een gecontroleerde omgeving nieuwe technieken te testen. Het bedrijf ‘Buurauto’ is dus initiatiefnemer en het bedrijf investeert zelf in de technologie en als overheid geven we dit soort innovaties bijvoorbeeld met speciaal daartoe aangepaste wetgeving letterlijk de ruimte. De resultaten van de pilot delen we vervolgens bij de verdere ontwikkeling van soortgelijke initiatieven elders in het land.'

Complexe omgeving

De keuze voor de wijk ‘de Drie Hoefijzers’ in Breda is heel zorgvuldig gemaakt. Deze wijk kent een groot aantal activiteiten en is daarmee ook complex. Denk aan een eengezinswoningen, appartementen, horeca, bedrijven en een school. Boaz Adank, wethouder mobiliteit: 'We willen een proef uitvoeren waar we van kunnen leren, maar het moet uiteraard te allen tijde veilig zijn! Dat staat voorop. Daarom betrekken we bewoners en andere partijen ook al ruim van tevoren. Ik hoop dat we na afloop van de proef kunnen zeggen dat Breda en haar inwoners hiermee bij hebben kunnen dragen aan een geslaagde praktijkproef en een volgende stap naar duurzamere mobiliteit en een groener straatbeeld.'

Uitgebreid getest

Voordat de praktijkproef van start gaat, wordt er uitgebreid getest met deze elektrische, zelfrijdende deelauto en is er nauw contact met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Pas als er goedkeuring is vanuit de RDW, kan er verder worden gegaan met het project. De auto wordt gebouwd en ontwikkeld op de Automotive Campus in Helmond, en uitgebreid getest op een speciaal daartoe ingericht terrein van de Technische Universiteit Delft. Daarna vinden er uitvoerige testen plaats in het Research Lab Automated Driving (RADD, red.) in Delft. Uiteindelijk, als de auto veilig is, gaat de praktijkproef in Breda op straat van start.