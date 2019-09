Handgranaat geplaatst bij eerder beschoten en in brand gestoken pand

In de nacht van woensdag op donderdag is door een onbekende man een handgranaat geplaatst voor een horecagelegenheid op de Markt in Veenendaal. 'Eerder werd dit pand al beschoten en werd hier vorige week nog brand gesticht', zo meldt de politie donderdag. De politie heeft het explosief laten verwijderen en doet onderzoek.