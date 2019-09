Grapperhaus (CDA) wil een speciale antidrugseenheid, CDA-fractie pleit voor verhoging tipgeld

Het idee werd al eerder geopperd door het CDA en anderen en Grapperhaus liet donderdag weten dat het idee hem erg aanspreekt. Dit meldt de NOS donderdag. De brigade moet volgens Grapperhaus een eenheid worden die zich heel gespecialiseerd gaat richten op de aanpak van de productie en de aanvoerkanalen, maar die ook heel erg gericht de schakel kan worden tussen de bijvoorbeeld de digitale recherche en de andere poilitiediensten in Nederland, Europol en diensten in andere landen. Dat kan volgens de minister nog gestroomlijnder.

De brigade gaat onder Nationale Politie vallen en moet gespecialiseerde kennis hebben over drugsbendes. Een voordeel van het aanstellen van zo'n nieuwe eenheid is dat de 'gewone' politie zich dan meer op haar kerntaken in de wijken kan richten.

Tipgeld verhogen

De CDA-fractie is er ook voor om het tipgeld voor de opsporing van gevaarlijke criminelen te verhogen. . Het tipgeld voor het vinden van de voortvluchtige Ridouan Taghi en Said Razzouki, die mogelijk achter de moord op Wiersum zitten, bedraagt 100.000 euro. Dat was eerst 25.000 euro.

Over het tipgeld zegt Kamerlid Van Dam tegen de NOS: 'Hollandse zuinigheid' is niet de manier om tipgevers over te halen om hun leven in de waagschaal te stellen.' Hij vindt dat het bedrag moet zijn afgestemd op de risico's en belangen van een zaak, en dan mag het wat hem betreft over bedragen van 1 tot 5 miljoen euro gaan. PvdA en VVD beamen dit.