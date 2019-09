Ziekenhuismedewerkers in Drachten, Heerlen en Sittard gaan zondagsdiensten draaien

Ziekenhuismedewerkers van het Nij Smellinghe in Drachten en het Zuyderland in Sittard en Heerlen pakken het estafettestokje over in de ziekenhuisacties voor een goede cao. Zij draaien op donderdag 26 september, 24 uur lang zondagsdiensten*; de ‘stakingsvariant voor ziekenhuizen’. De operatiekamers, radiologie en tal van andere afdelingen zijn die dag gesloten voor niet-spoedeisende zaken vanwege de cao-acties.

In Drachten, Heerlen en Sittard zullen ingeroosterde ziekenhuismedewerkers aanwezig zijn om actie te voeren en doen daarnaast werkzaamheden waar ze normaal gesproken niet aan toekomen. Zij komen ook een aantal keer samen voor het ziekenhuis om tijdens een protestbijeenkomst om kracht te zetten bij hun eisen. Ook vragen zij hun Raden van Bestuur te tekenen voor steun en om zich achter hun personeel te stellen in het conflict met werkgeversvereniging de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). In het Zuyderland vallen ca 8.200 medewerkers onder de cao en in Nij Smellinghe ca 1.500 medewerkers.

Eindbod moet van tafel

Volgens de vakbonden is het onbegrijpelijk dat met de hoge werkdruk en gigantische personeelstekorten in de ziekenhuizen, de NVZ niet met betere voorstellen komt en investeert in het personeel. “Als deze problemen niet worden aangepakt, komt de kwaliteit van zorg in het geding. En dat gaat de ziekenhuiswerknemers aan het hart. De bal ligt nu bij de NVZ om een streep door haar eindbod te zetten,” aldus vakbonden FNV, FBZ en CNV.

Vervolgacties

Eerder deze week sloten actievoerende ziekenhuismedewerkers in het Ommelanderziekenhuis Groningen de deuren voor niet-spoedeisende zaken. Vóór de zomerperiode gebeurde dit ook in drie ziekenhuizen in Alkmaar, Assen en Eindhoven. Ook na volgende week staan ziekenhuismedewerkers in meer dan tien ziekenhuizen klaar om het estafettestokje over te nemen. De acties gaan net zo lang door zolang de NVZ het slechte cao-eindbod niet van tafel haalt.

5% meer loon

FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV willen een goede cao voor ziekenhuismedewerkers met een salarisverhoging van 5% en een extra toeslag op loon wanneer medewerkers last-minute worden opgeroepen om te werken. Ook willen de vakbonden goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers.

Er vallen 200.000 medewerkers onder de cao ziekenhuizen. Deze werken verspreid over 83 ziekenhuizen en 30 revalidatiecentra in Nederland.