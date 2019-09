Docent weg na tonen 'dickpics' aan leerlingen

'Uit het rooster gehaald'

Het is niet bekend of de foto's van zijn eigen geslachtsdeel zijn. De school heeft de ouders en leerlingen in een brief aangegeven dat zij de betreffende docent wegens het schenden van de integriteitscode 'uit het rooster' heeft gehaald.

Afscheid

'Een school is een omgeving waar leerlingen en personeel zich veilig moeten kunnen voelen en waar ouder(s)/verzorger(s) erop moeten kunnen vertrouwen dat hun meest kostbare bezit in een veilige omgeving kan zijn. Helaas is het gevoel van veiligheid door betreffende docent in ernstige mate aangetast en zijn we als school samen met betreffende docent in gesprek om afscheid te nemen van elkaar', aldus de school.