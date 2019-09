Haren vrouw afgeknipt en armen bewerkt met scheermes in Maastricht

Vorige week donderdag 12 september fietste tussen 15.00 en 15.10 uur een vrouw over de Molenweg te Maastricht in de richting van Rothem. 'Ter hoogte van nummer 8 werd het fietspad geblokkeerd door 4 jongeren. Naast deze jongeren stonden 3 brom- of snorfietsen', zo meldt de politie vrijdag.

Haar afgeknipt, armen met scheermes bewerkt

De vrouw werd aan haar haren van de fiets getrokken. Vervolgens werden stukken uit haar haren geknipt met een schaar. Dit was echter nog niet alles. Een van de jongens krast met een scheermes in haar armen en geeft haar vervolgens klappen in haar gezicht.

Daders gevlucht richting wijk Amby

Toen men in de verte de koplampen van een auto zag, vluchtten de jongens op hun bromfietsen in de richting van de wijk Amby. De jongens droegen geen helmen. De politie vraagt de bestuurder van de bewuste auto om contact op te nemen. Overige mogelijke getuigen worden ook gevraagd om de politie te bellen via 0900-8844.