Brandende matras in brandgang in rook opgegaan behalve de springveren

Donderdagmiddag werden buurtbewoners van de Kempenlandstraat in Boxtel rond 16.30 uur opgeschrikt door een felle brand. In de brandgang stond een matras in brand.

Tuinslang

Eén van de bewoners doofde de vlammen met een tuinslang, toen de brandweer aan kwam was het vuur al uit. Wel bluste brandweerlieden de matras nog na. Ook de muur van een schuurtje en een poort liepen schade op door de brand. Met een warmtebeeldcamera controleerde men of er geen hotspots meer in het schuurtje aanwezig waren.

Stalen veren

Nadat de brandweer vertrok bleef er nog een hoopje stalen springveren over, want meer was er van het matras niet over. Volgens buurtbewoners kwamen de vlammen korte tijd boven het schuurtje uit. De buurtbewoners met zijn tuinslang heeft gelukkig erger kunnen voorkomen. Het matras zou al z’n twee weken in de brandgang hebben gestaan.