Boxtel vroeg gewekt door massale inzet hulpdiensten

Bewoners van de gaardenbuurt in Boxtel-Oost zijn zaterdagochtend vroeg gewekt wegens een inzet aan de Berkengaard in die plaats. Rond 7.00 uur werden de eerste hulpdiensten gealarmeerd voor een incident in een woning. Een traumahelikopter landde op een grasveld midden tussen de huizen.

Naast twee ambulances en meerdere politie-eenheden kwam ook de brandweer ter plaatse om het slachtoffer met een redvoertuig horizontaal via het raam op de bovenverdieping naar beneden te transporteren. Vervolgens is het de man onder begeleiding van de trauma-arts naar het ETZ TweeSteden ziekenhuis in Tilburg vervoerd. Buurtbewoners kwamen massaal een kijkje nemen wat er in de buurt gaande was. Over de aard van het incident is niets bekend. Nadat de traumahelikopter rond 8.15 uur weer vertrok keerde de rust terug in de wijk.