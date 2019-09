'Ruim 100 extra mensen in 'narcobrigade''

Daarnaast worden inlichtingendiensten AIVD en MIVD ingeschakeld om de criminelen in het buitenland op te gaan sporen. Dat heeft minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in Buitenhof bekend gemaakt.

Grapperhaus zei ook de privacywetgeving te willen aanpassen om daders gemakkelijker te kunnen pakken. Een wetsvoorstel is in de maak in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens. Als deze wet is aangenomen krijgen de opsporingsdiensten meer slagkracht.

Het kabinet wil de drugscriminaliteit al langer hard aanpakken. Sinds de moord op advocaat Derk Wiersum, begin deze week, wordt gesproken over een speciale drugsbestrijdingseenheid.