Nieuw brandweerauto voor Boxtel

De brandweer van Boxtel presenteerde zondag haar twee nieuwe blusvoertuigen aan groot publiek gevolgd door een groots opgezette open dag op de Markt in Boxtel. Om 12.00 uur werd onder toeziend oog van burgemeester Naterop van Boxtel op spectaculaire wijze de twee nieuwe blusvoertuigen gepresenteerd. Aansluitend vond de open dag plaats op de Markt in het centrum van Boxtel. Kinderen konden een heus brandweerdiploma behalen door deel te nemen aan verschillende activiteiten.

Zo moest er onder andere een container worden geheft, een last worden gehesen, spuiten met een brandslang en konden kinderen zich verkleden als brandweerman of vrouw. Naast de Boxtelse blusvoertuigen was er ook een hoogwerker van de brandweerpost uit Veghel, een watertankwagen van de brandweerpost uit Helvoirt, en een hulpverleningsvoertuig en een tankautospuit van de afdeling vakbekwaamheid (opleidingen). Ook werden er verschillende demonstraties gegeven zoals vlam in de pan, ongeval met beknelling en ongeval met gevaarlijke stoffen. Voor de eerste 50 kinderen lag er een goodiebag klaar. In een van deze goodiebags zat een brief van postcommandant Jan-Hein Opheij met een persoonlijke uitnodiging om op de brandweerkazerne uitleg te krijgen en natuurlijk om alle mooie voertuigen en spullen te bekijken.