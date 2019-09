Zestal jongeren onwel na vermoedelijk drugsgebruik bij GGZ-instelling

Zes jongeren waren onwel geworden na vermoedelijk gebruik van xtc-pillen. De jongeren zijn met spoed overgebracht naar ziekenhuizen in de omgeving. Één van hen is er slecht aan toe. De politie, welke met meerdere eenheden ter plaatse was, heeft de zaak in onderzoek.

Koraal De la Salle is een organisatie voor jongeren van 6 tot 23 jaar die een licht verstandelijke beperking hebben, gecombineerd met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problemen.