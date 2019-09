Nauwkeurige locatiebepaling 112-beller nu ook beschikbaar op iPhones

Snelle, accurate en betrouwbare locatiebepaling is van groot belang om burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de hulpdiensten beter te faciliteren bij de hulpverlening. AML is voor Androidtelefoons in maart 2019 ingevoerd. Vanaf nu werkt AML ook op iPhones, waarop de nieuwste versie van het besturingssysteem (iOS13) is geïnstalleerd.

Hoe werkt het?

Als u 112 belt met een mobiele telefoon, stuurt AML tijdens het gesprek uw locatie naar de meldkamer. AML werkt vanzelf als u met een Androidtelefoon (met minimaal versie 4.0) of iPhone (met minimaal iOS13) 112 belt. Ook als de locatievoorzieningen in uw telefoon uit staan. De centralist vraagt u daarnaast ook nog zelf waar u bent, om er zeker van te zijn dat de hulp maar de juiste plek wordt gestuurd. Gedurende het 112-gesprek wordt AML tijdelijk aangezet. Daarna schakelt het zichzelf uit.

AML zorgt ervoor dat de centralist van de meldkamer sneller de juiste hulp kan sturen naar de juiste plek. Dat kan een groot verschil maken als iemand in nood niet duidelijk kan maken waar hij zich bevindt.

Meer informatie

Om de (ontvangst van) locatiegegevens op de meldkamer te verbeteren, zijn naast AML meerdere manieren beschikbaar of in ontwikkeling om de locatie van een melder te bepalen.

Manieren om locatie te bepalen:

https://www.k-lmo.nl/binaries/content/assets/klmo/artikelen-en-publicati...

Vraag en antwoord over Advanced Mobile Location (AML):

https://www.k-lmo.nl/binaries/content/assets/klmo/artikelen-en-publicati...