Steeds meer concertgangers opgelicht door nepmails Ticketswap

Het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting van de politie ziet een toename van fraude bij de aanschaf van tickets voor evenementen of concerten waarbij oplichters de naam van Ticketswap misbruiken. Ticketswap is een online platform waar mensen hun toegangskaarten kunnen verkopen of kopen.

Al uitverkocht

Bij deze vorm van oplichting zoekt de dader op onder meer Facebook, Marktplaats en Speurders naar mensen die een kaartje zoeken voor een concert of evenement dat al is uitverkocht. De oplichter reageert op dergelijke oproepjes en geeft aan dat hij de gezochte kaartjes heeft en dat hij ze op Ticketswap te koop zet. Vervolgens stuurt de oplichter een appje of een e-mail die zogenaamd van Ticketswap afkomstig is.

iDEAL-betaallink

In dat berichtje staan de gegevens van het evenement en een iDEAL-betaallink. De betaallink ziet er geloofwaardig uit: er staan details van het event of de artiest in en of het een sta- of zitplek is. Na het aanklikken word je doorgeleid naar een pagina waar een betaalverzoek klaar staat. Na het kiezen van je bank wordt vervolgens het overeengekomen bedrag van je rekening afgeschreven.

Betaallink gemanipuleerd

Wat je niet weet is dat de oplichter intussen bezig is met online tegoed aan te schaffen voor bijvoorbeeld iTunes. Op het moment dat het slachtoffer wil betalen, stuurt de oplichter de betaallink van dat online tegoed. Die link manipuleert hij zo dat het lijkt alsof het van Ticketswap afkomstig is. Zo betaalt het nietsvermoedende slachtoffer voor het online tegoed van de dader.

Dubbele oplichting

De oplichters zijn zelfs zo brutaal dat ze op een later moment aangeven dat de betaling nog niet binnen is en dat het waarschijnlijk in het betaaltraject is ‘blijven hangen’. Ze proberen je te verleiden om nogmaals een betaling te doen.

Let op!

'Wees dus alert bij de aanschaf van tickets waarbij de indruk wordt gewekt dat die afkomstig zijn van Ticketswap. Ze doen dit door het misbruik van logo’s of e-mailadressen en betaallinks waarin de naam Ticketswap staat vermeld zoals bijvoorbeeld verkoopticketswap@gmail.com of ticketswapverkoop@gmail.com', zo waarschuwt de politie. Ticketswap vraagt nooit aan klanten om kaarten te verkopen via een betaallink. Aankopen gaan altijd via de website www.ticketswap.nl. Ticketswap waarschuwt eveneens voor deze vorm van oplichting.