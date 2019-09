Politiebureaus in Tilburg en Breda kort gesloten vanwege dreiging

Rond 16.00 uur kwamen bij de politie signalen binnen dat een persoon de politie iets ernstigs wilde aandoen. Ondanks dat de politie vaker bedreigingen ontvangt werd na een eerste onderzoek geconcludeerd dat deze melding dit maal zeer serieus genomen moest worden. Daarom werden alle bureaus in en om Tilburg en Breda gesloten en zodoende konden er enkele uren geen personen in of uit. De omgeving van de bureaus werd door surveillerende agenten nauwlettend in de gaten gehouden. In de loop van de avond werd de verdachte van de bedreiging gelokaliseerd en aangehouden. Het ging om een 45 jarige inwoner van Rijen die vaker met de politie in aanraking is geweest. Zijn dreiging bleek te maken te hebben met persoonlijke rancune tegen de politie en had geen raakvlakken met enige ideologie.