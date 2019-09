Man op mountainbike aangereden in Boxtel

Kort voor 8.00 uur vond woensdagochtend een verkeersongeval plaats op de kruising van Van Hornstraat met de Tongersestraat in Boxtel.

Een man op een mountainbike werd aangereden door een automobilist. Hoe ernstig de man op de mountainbike gewond raakte is niet bekend, wel kwam een ambulance ter plaatse. De mountainbike liep flinke schade op, de auto kon zijn weg nog vervolgen. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. Over de oorzaak van het ongeval is ons niets bekend.